‘Onder Vuur’-escaperooms komen naar Hooglede

Hooglede/StadenFan van de fictiereeks Onder Vuur? Dan kan je straks in Hooglede in de huid kruipen van brandweerkapitein Orlando Foncke, want twee mobiele escaperooms die helemaal in het teken staan van de serie komen naar het Quirinusplein. Initiatiefnemers zijn Ilse Bohé uit Hooglede (27), Marieke Maertens uit Staden (27) en Matthijs Laverge uit Roeselare (27).

De jonge streekgenoten hielden in 2017 ‘Krono Escape’ boven de doopvont, waarmee ze sindsdien met een grote mobiele escape truck naar (bedrijfs)evenementen trekken. Dankzij een samenwerking met productiehuis Geronimo, één en Proximus heeft Krono Escape nu twee nieuwe aanwinsten, naast die oorspronkelijke truck. “Het gaat om twee verhuiswagens die volledig omgebouwd werden tot escaperooms in ‘Onder Vuur’-thema”, legt Ilse uit. “Die staan nu nog in Oostende, waar de serie zich ook afspeelt, maar tussen 20 januari en 20 februari houden ze halt in Hooglede, waar ik zelf van afkomstig ben.”

Quote Omdat het niet evident is om een geschikt pand te vinden groeide het idee voor een mobiele versie. Voor we het wisten hadden we een oplegger gekocht.” Ilse Bohé

Het oorspronkelijke idee om mobiele escaperooms te gaan ontwikkelen groeide uit het eindwerk van Marieke Maertens, die net als Ilse industrieel ingenieur is van opleiding. “Oorspronkelijk wou ze voor haar eindwerk een escaperoom realiseren in een huis, maar omdat de eigenaar dat uiteindelijk niet zag zitten is dat plan niet door gegaan. Maar het idee bleef wel hangen. Omdat het niet evident is om een geschikt pand te vinden groeide zo het idee voor een mobiele versie. En voor we het wisten hadden we een oplegger gekocht. Daarmee reden we onder meer al van campus naar campus voor de Vivesstudenten. Net voor corona hadden we in de truck trouwens onze tweede escaperoom klaar, maar door corona stond alles helaas even op een lager pitje.”

Louis Talpe

De samenwerking met het productiehuis van Manu Vanderjeugd ontstond een half jaar geleden. “Omdat het niet altijd evident is om met zo’n grote vrachtwagen naar kleinere familiefeesten of evenementen te trekken hadden we het idee om ook een iets kleinere mobiele escaperoom aan te bieden”, gaat Ilse verder. “Tegelijk zocht Geronimo een partner om nieuwe ‘Onder Vuur’-escaperooms mee te realiseren en zo ging de bal aan het rollen. Een win-win voor beide partijen. We tikten twee identieke bestelwagens op de kop en bouwden die om. Elke kamer heeft een geheel eigen verhaal, waarbij de bezoekers trouwens via een scherm door Louis Talpe zelf verwelkomd worden. Het ene spel neemt je mee door een huis dat in brand staat, terwijl het tweede spel je deel laat uitmaken van het commandocentrum om een brand te blussen. De kamers kunnen afzonderlijk gespeeld worden, maar je kunt ze ook gerust samen boeken.”

Volledig scherm Deze twee bestelwagens komen naar Hooglede © RV/Krono Escape

Beide spellen duren 25 tot 45 minuten en kunnen door twee tot vier spelers gespeeld worden. Deelnemers ouder dan 14 jaar kunnen zelfstandig spelen, wie jonger is, is ook welkom mits hulp van ouderen. Na 20 februari trekken de ‘Onder Vuur’-trucks verder naar andere locaties.

Meer info en tickets via ondervuurescaperoom.be en krono-escape.be.

