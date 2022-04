Oldtimerclub Doedotos organiseert meeting op 1 mei in Gits

De club bokst traditioneel in juli een rondrit in elkaar, terwijl ze tijdens Gits Kermis in september ook voor een gelegenheidscafeetje zorgen. Dit jaar is dat niet anders. “De vijfde editie van onze namiddagrit staat gepland op 17 juli en ook met Gits Kermis zijn we zeker terug van de partij”, aldus Paul Demunster. “Bij wijze van voorsmaakje organiseren we op zondag 1 mei voor het eerst een statische gratis oldtimershow op het marktplein van Gits. Alles is welkom, van auto’s tot motoren en bromfietsen. We nodigen iedereen uit om een kijkje te komen nemen tussen 13.30 en 18 uur.” Een rondrit wordt die dag voor alle duidelijkheid niet gemaakt. Er wordt wel voor een bar gezorgd.