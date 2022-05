Oden aan Wielergoden met cartoons, gedichten en anekdotes van 37 renners en ex-renners voor slechts twintig euro: “De prijs wilden we bewust laagdrempelig houden”

TIELT/HOOGLEDE/MOORSLEDEMet ‘Oden aan Wielergoden’ verscheen een nieuw boek. De drie auteurs brengen cartoons, gedichten en anekdotes over die wielergoden. Zoals drievoudig wereldkampioen Peter Sagan die na zijn zege solo in Parijs-Roubaix ’s morgens om vier uur ladderzat naar zijn kamer in Hotel Mercure in Roeselare trok, een uur later een hamburger at en enkele uren al ging losrijden.

Nico Toye woont in Aarsele en is de zaalverantwoordelijke van het Inofec Kaffee in Tielt. Hij bezit maar liefst 450 gepersonaliseerde koerstruien, allemaal gekregen van renners en ex-renners. Dimitri Carpentier is advocaat en schepen in Hooglede. In de zomer van vorig jaar kwam zijn eerste dichtbundel ‘Blijvers’ uit. Filip Cardoen uit Moorslede is grafisch ontwerper en tekent heel wat cartoons. Van renners tot allerlei taferelen in de kerstperiode op etalages van winkels en horecazaken.

“Tijdens de kerstvakantie exposeerden we samen in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde en zo ging de bal aan het rollen”, zegt Dimitri. “Daar ontmoetten we Peter Van Petegem en kwam het tijdens de tijdelijke tentoonstelling Oden aan Wielergoden ter sprake om er eventueel iets meer mee te doen. Nico heeft in wielermiddens een netwerk en kent veel renners goed. De renners in ons boek bezorgden we al een kader met hun trui en een print van de cartoon en het gedicht.”

Volledig scherm een topper als Johan Museeuw ontbreekt uiteraard niet in Ode aan de Wielergoden © DBEW

De gedichten schreef Dimitri. “Ze zijn allemaal twintig regels en dus even lang”, klinkt het. “Reken maar dat ik per gedicht zo’n uur bezig was. Uiteindelijk gingen we voor dertig renners en ex-renners maar het werden er uiteindelijk 37. Joran Wyseure uit Lichtervelde werd bij de beloften wereldkampioen veldrijden en namen we er ook bij.”

Filip Cardoen schilderde al heel renners op panelen. “Joran Wyseure, Eli Iserbyt, Viktor Campenaerts en Jan Ulrich had ik nog niet en heb ik dus moeten schilderen”, vertelt hij. “Het is 25 jaar dat ik renners schilder, ongeveer 50 à 100 per jaar. Vooral tijdens de voorjaarsklassiekers en de Tour. De renner die ik veruit het meest heb afgebeeld, is Tom Boonen.”

Het boek bevat heel wat anekdotes. Michel Wuyts schreef het voorwoord, Dirk Demol de afsluiter . De renners staan alfabetisch in het boek. Van Julian Alaphilippe tot Joran Wyseure. De reeks renners is divers. Van Niels Albert, Tom Boonen, Roger De Vlaeminck, Eric Leman, Stijn Devolder, Johan Museeuw, Freddy Maertens, Nico Mattan, Eddy Merckx, wijlen Frank Vandenbroucke en wijlen Jean-Pierre Monseré tot huidige toppers Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Peter Sagan, Jasper Stuyven, Wout van Aert, Jelle Wallays, Greg Van Avermaet en Mathieu van der Poel.

Volledig scherm wijlen Frank Vandenbroucke komt in Ode aan de Wielergoden uitgebreid aan bod © DBEW

Het boek kost dankzij heel veel sponsors en steun van de gemeenten Ledegem, Hooglede, Tielt en Lichtervelde twintig euro. “De prijs wilden we bewust laagdrempelig houden”, vertelt Dimitri. “Het is ideaal als relatiegeschenk en zeker ook voor Vaderdag volgende maand.

Drukkerij De Maertelaere uit Aalter zorgde voor 1.500 exemplaren. Bestellen kan via odenaanwielergoden@gmail.com. Om verzendingskosten te vermijden kan het boek worden afgehaald in het Inofec Kaffee of bij de twee andere auteurs. Het zal ook te koop zijn in het fietsbelevingscenter Biking Box in Ieper

De boekvoorstelling gaat door op zaterdag 25 juni vanaf 20 uur in zaal De Gulden Zonne in Hooglede. Enkele wielergoden zullen van de partij zijn. De presentatie wordt verzorgd door Wim Deconinck. De toegang is gratis. Wie er graag bij wil zijn, moet zijn komst bevestigen via odenaanwielergoden@gmail.com.

Volledig scherm Oden aan Wielergoden © DBEW

Volledig scherm twee van de drie auteurs van Oden aan de Wielergoden: Filip Cardoen (links) en Dimitri Carpentier © DBEW

