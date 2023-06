Nieuwe zomerzoektocht ter beschikking in Hooglede

Beeldhou­wer Bertold stelt atelier open voor andere kunste­naars: “Mis sociaal contact én velen zoeken ruimte”

Beeldhouwer Bertold Vandenbussche (47) wil zijn atelier langs de Hoogstraat in Rumbeke graag openstellen voor gelijkgestemde kunstenaars. Ook zijn materiaal stelt hij ter beschikking. “Maar het is niet de bedoeling dat ik lesgeef of workshops organiseer, al kan er natuurlijk wel altijd wat kennis gedeeld worden”, aldus Bertold die ook een crowdfunding opstartte om zijn atelier nog beter op punt te zetten.