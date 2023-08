Nieuwe wandelroute zet dementie in de kijker

Heemkring brengt 200 jaar Gitse kloosterge­schie­de­nis in woord en beeld

Ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de Gitse kloostergemeenschap zet Heemkundige kring Aubert-Tillo van Biervliet in samenwerking met de zustergemeenschap een tentoonstelling op poten. De expo is gratis te bezoeken tijdens het kermisweekend op 9, 10 en 11 september in het voormalige gemeentehuis van Gits.