Nieuwe Proxy Delhaize in Gits feestelijk geopend: “We kijken ernaar uit om donderdag de eerste klanten te ontvangen”

GitsVanaf donderdag 13 oktober kunnen Gitsenaars weer in eigen dorp naar de supermarkt. De Proxy Delhaize in de Nieuwplaats is namelijk zo goed als af. Zaterdag werd de nieuwe winkel plechtig ingehuldigd met een feestelijke receptie.

Gits zat na de sluiting van de Carrefour ongeveer anderhalf jaar zonder eigen supermarkt, maar daar besloot Geert Vandecapelle, die ook Proxy Delhaizes in Staden en Langemark runt, verandering in te brengen. Zijn zoon Victor (26) en diens beste vriend Lukas (28) worden de gezichten van de winkel. Die werd de voorbije maanden maanden compleet gerenoveerd en is haast onherkenbaar. En het resultaat mag gezien worden.

Diepvriezers pas vrijdag geinstalleerd

“Al van meet af aan hadden we 13 oktober vooropgesteld als openingsdatum”, zegt Victor. “We zijn verheugd dat we die deadline ook gehaald hebben en nu al de afgewerkte winkel konden tonen aan de buren. Al was het de voorbije weken toch wat stressen. Zo sleepte de levering van de diepvriezers lang aan, waardoor ze pas vrijdag geïnstalleerd werden. Los verliep zat alles wel volgens schema. De rekken zijn gevuld en tegen de effectieve opening donderdag zullen ook de buurtslager en de bakkerij in de winkel open zijn. We kijken er enorm naar uit de eerste klanten te ontvangen.”

Volledig scherm De ruimte oogt een pak groter dan vroeger © Sam Vanacker

Volledig scherm Victor Vandecapelle geeft het schepencollege een rondleiding. Rechts zien we de plek waar volgende week vlees komt te liggen © Sam Vanacker

Gits niet laten wachten

Enig nadeel voor het enthousiaste duo zijn de geplande werken in het centrum van Gits. Een precieze timing is er nog niet, maar in de loop van 2023 zal (onder meer) de Nieuwplaats opengelegd worden en gaat er een nieuwe riolering de grond in. Wanneer er voor de deur gewerkt wordt, zal de winkel niet bereikbaar zijn. “Wachten tot na de werken was geen optie”, zegt Geert Vandecapelle daarover. “We konden Gits niet nog langer laten wachten.”

