Nieuwe meubelzaak ‘De Ménage’ opent de deuren: “Wilden onze passie voor authentiek landelijk wonen delen”

De kiem voor ‘de Ménage’ ontstond volgens Vincent en Vicky eigenlijk al acht jaar geleden. “Toen hadden Vicky en ik net gebouwd in Langemark-Poelkapelle”, vertelt Vincent (49), die tot voor kort in Hooglede in de keukenbouwsector werkte. “We houden allebei van landelijke, authentieke stijl, maar al snel merkten we dat het echt niet evident was om in België de juiste meubels te vinden. En dus gingen we zelf heel uitgebreid op zoek, tot in het buitenland toe. Zo ontdekten we enkele pareltjes. Gaandeweg werd ons interieur echt een hobby voor ons en telkens wanneer er mensen over de vloer kwamen, kregen we heel veel lof over de meubels en de decoratie. Zo groeide het idee om die passie te delen met iedereen door van onze hobby ons beroep te maken.”