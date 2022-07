Nieuwe GR-route over grondgebied 5 gemeenten: “Volg de wit-blauwe markeringen”

GR is de afkorting van Grote Routepaden, lange afstandwandelingen die door heel Europa lopen. Wandelaars herkennen de paden aan de wit-rode markeringen die langs het parcours te vinden zijn. Geinispieeerd op dat concept stelden de gemeenten Hooglede, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Staden en Zonnebeke onder de naam ‘De Grote Vijf Route’ een eigen GR-pad uit. “’De Grote Vijf Route’ herken je niet aan wit-rode bordjes, maar wel aan wit-blauwe markeringen”, legt Laurent Hoornaert, schepen van Toerisme in Langemark-Poelkapelle uit. “De route loopt over de 5 gemeenten en volgt overwegend onverharde wegen. Ze brengt je naar unieke plaatsen, ver weg van alle drukte, maar dicht bij huis.”

Eethuisjes

De route is in totaal 123 kilometer lang. Wandelaars hoeven die afstand niet in een keer te doen, ze kunnen het parcours ook in afzonderlijke stukken afleggen. “Er is geen startplaats, je stapt in op de route waar je kan”, verduidelijkt de schepen. “Langs de route liggen tal van volkscafés en eethuisjes om honger en dorst te laven, maar ook verschillende B&B’s voor wie meerdere dagen op pad wil.”

5 kleuren

De volledige route is uitgetekend op een nieuwe wandelkaart, met daarop afbeeldingen en uitleg van alle markeringen. Voor het gemak van de wandelaar is de route opgedeeld in 5 kleuren, 1 voor elke gemeente. Zo weet hij of zij steeds in welke gemeente men aan het wandelen is. Er is een QR-code die een overzicht geeft van logementen en horeca. De wandelkaart kost 5 euro is te verkrijgen bij de dienst voor toerisme in elk van de 5 gemeenten.

