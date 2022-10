Nieuw monument voor oud-strijders onthuld in Gits

Nadat er in 2018 al een gelijkaardig monument onthuld werd op de begraafplaats in Hooglede, heeft nu ook Gits een nieuw monument. “De reacties in Hooglede waren zodanig positief dat we eigenlijk meteen besloten om ook in Gits een monument te voorzien, al was het even zoeken naar een geschikte locatie”, legt schepen van Openbare Werken Arne De Brabandere (CD&V) uit. “Door het gebruik van cortenstaal wordt de onvergankelijkheid benadrukt. We mogen de strijd en het verlies tijdens de oorlog nooit vergeten, zeker niet nu er een oorlog bezig is aan de rand van Europa.” Het ontwerp is van de hand van Chris Anne van de eigen technische dienst en het monument werd gerealiseerd door Ward Vansteenkiste.