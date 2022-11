Neos brengt solidariteitskoor naar Sint-Amanduskerk

“Ze repeteren in Roeselare, maar eigenlijk zijn de leden afkomstig uit alle uithoeken van West-Vlaanderen”, weet Joël Callewaert van Neos. “Samen brengen ze een kleurrijke selectie van wereldliederen over vrede en gerechtigheid, onder begeleiding van verschillende instrumenten. De opbrengst van hun werking gaat naar het goede doel en we zijn trots dat we hen in het prachtige decor van de kerk van Hooglede mogen ontvangen.” Het optreden start om 16 uur en kost 10 euro. Vooraf inschrijven hoeft niet en ook niet-leden zijn welkom.