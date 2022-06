Nederlandse staalfabrikant gaat nieuwe fabriek bouwen in Hooglede: “Positie op de Belgische en Noord-Franse markt versterken”

Hooglede/RoeselareDe Nederlandse staalproducent 247TailorSteel gaat een nieuwe fabriek bouwen op een perceel van 30.000 vierkante meter tussen de Honzebroeckstraat en de recent aangelegde Roger Deceuninckstraat in Hooglede, net binnen de Roeselaarse ring. Het wordt de eerste vestiging van het bedrijf in België. De bouw start in het najaar.

247TailorSteel werd in 2007 opgericht en fabriceert op maat gesneden metalen platen, buizen en plooidelen in Europa. Bestellingen kunnen dag en nacht online doorgegeven worden, wat de verwijzing naar ‘24/7' in de naam van het bedrijf verklaart. Het hoofdkantoor ligt in het Nederlandse Varsseveld, maar het bedrijf heeft ook al twee vestigingen in Duitsland. Minder dan een jaar geleden werd de bouw van een vierde fabriek in Zuid-Duitsland aangekondigd. Nu komt er dus ook een vijfde fabriek bij, dit keer in België.

“Als marktleider in Nederland zetten we nu een belangrijke stap om onze positie ook op de Belgische en Noord-Franse markt te versterken”, aldus CEO Carl Berlo. “We versterken onze lokale aanwezigheid en ons doel om klanten binnen een straal van 200 kilometer te bedienen komt zo steeds dichterbij. Dankzij ons online portaal Sophia® kunnen klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week online hun bestellingen plaatsen, in één minuut een offerte ontvangen en hun product binnen 48 uur geleverd krijgen.”

Eigen machinepark

Volledig scherm Een interieurbeeld van een van de bestaande vestigingen © 247TailorSteel

De bouw van de fabriek in Hooglede zal in het najaar van 2022 van start gaan en de vestiging zal naar verwachting in het najaar van 2023 volledig in gebruik zijn. De fabriek beslaat 17.000 vierkante meter, op een terrein van ruim 30.000 vierkante meter. Het gaat om het terrein tussen de Honzebrouckstraat en de recent aangelegde Roger Deceuninckstraat, op een steenworp van de nieuw te bouwen verkaveling binnen de Roeselaarse ring. Het openbaar onderzoek rond de omgevingsvergunning loopt nog tot 24 juni. 247TailorSteel gebruikt een volledig eigen machinepark. Gefaseerd zullen in Hooglede twaalf lasersnijmachines, tien buislasers en twaalf kantbanken worden geïnstalleerd. Het bedrijf zal uiteindelijk aan 250 medewerkers werk bieden.

