Na drie jaar stilstand worden werken aan jeugdlokalen weer opgestart: “Gerechtelijke procedure loopt nog, maar wachten was geen optie”

Akkoord met aannemer

Maar daar komt verandering in. “De gerechtelijke procedure loopt nog steeds en wie verantwoordelijk is voor de fout is nog steeds niet uitgeklaard”, zegt schepen Arne De Brabandere. “Daarom besloten we om met de gemeente de kosten voor de afwerking van het gebouw te prefinancieren. Een stevige kost, maar het duurde te lang. Blijven wachten was geen optie meer. We gaan er nog steeds van uit dat we de kosten ooit weer zullen kunnen recupereren, maar een oplossing is niet meteen in zicht. Dus zijn we met de aannemer tot een overeenkomst gekomen. Sinds oktober zitten we elke week samen om de planning te bespreken.” Opmerkelijk genoeg gaat het volgens de schepen om dezelfde aannemer waar eerder mee gewerkt werd, al is de firma in kwestie ondertussen overgenomen terwijl er ook een externe projectleider aangesteld werd om de afwerking in goede banen te leiden.