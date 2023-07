Na bouwverlof omrijden door werken in Hogestraat

Zonder Zulle organi­seert digicursus­sen

Lokaal dienstencentrum Zonder Zulle pakt in het najaar opnieuw uit met enkele digi-curssen voor mensen die nog niet (erg) vertrouwd zijn met hun computer, smartphone of iPhone. Op maandag 11 september start de cursus ‘starten met computer’, op woensdag 13 september ‘iPhone voor beginners’ en op donderdag 14 september ‘smartphone voor beginners’. De lesgevers volgen het tempo van de cursisten. Ze nemen de tijd om alles rustig uit te leggen en herhalen elke week voldoende, zodat iedereen goed kan volgen. Deze cursussen bevatten telkens 16 lessen, telkens van 8.30 tot 11.45 en vinden plaats in de kleine zaal in het lokaal dienstencentrum. Inschrijven kan in het lokaal dienstencentrum langs de Kerkstraat. Breng zeker ook je rijksregisternummer mee. Je kan de cursus meteen betalen, cash of met bancontact.