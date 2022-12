Mountainbiken voor het goede doel op de laatste dagen van het jaar

Roeselare Man (57) riskeert één jaar cel voor bezit en versprei­den kinderpor­no: “Gedeeld om afgrijzen op te wekken’

Een 57-jarige man uit Roeselare riskeert één jaar cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Volgens de man werden de beelden gedeeld in een groepschat. “Daar delen we wel vaker video’s van zaken waarvan we walgen”, zei de man tegen de rechter.

26 december