Moeder, vader en drie zonen bewusteloos aangetroffen in huis na CO-intoxicatie

Hooglede Celstraf met uitstel voor man (38) die woning ter beschik­king stelt voor cannabis­plan­ta­ge

Een 38-jarige man uit Hooglede is veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel omdat hij in november 2019 zijn woning ter beschikking stelde om er een cannabisplantage in onder te brengen. De plantage werd uiteindelijk nog voor het opzetten ervan ontdekt.

12 januari