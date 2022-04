MIROM zet kippen als afvalverwerkers op ludieke manier in de kijker: Camille en Lilly uitgeroepen tot allerknapste kippen

Roeselare/GitsOm de vele voordelen van kippen in de kijker te zetten, ging MIROM Roeselare dit jaar op zoek naar de ‘knapste kip’. Meer dan 130 kandidaten meldden zich aan en 12.000 stemmen werden uitgebracht. 20 winnaars krijgen nu elk één jaar gratis kippenvoer. Ultieme winnaars zijn de Roeselaarse kip Camille en Lilly wiens hok in Gits staat.

Bij afvalintercommunale MIROM Roeselare zijn ze al langer grote fan van kippen aangezien die al snel 50 kilogram keuken- en tuinafval per jaar verwerken. Daarom konden inwoners die kippen in de tuin willen halen voor het derde jaar op rij intekenen voor een Start to kip-pakket: een degelijk kippenhok gemaakt door Weerwerk met voldoende stro en graan om er aan te beginnen. Enkel de kippen zelf moet je dan nog gaan kopen bij de lokale kippenhandelaar. De pakketten zijn inmiddels allemaal gereserveerd en worden binnenkort geleverd.

In de rand van die actie organiseerde MIROM ook een ludieke verkiezing waar ze op zoek gingen naar ‘de knapste kip’ uit de regio van de afvalintercommunale zijnde Hooglede, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, Wingene en Zonnebeke. Meer dan 130 mensen stuurden een foto in, daarna konden die hun achterban oproepen om hun knappe kip in het album op de Facebookpagina van MIROM Roeselare een like of een hartje te geven. Ruim 12.000 stemmen werden uitgedeeld. Kip Lilly uit Gits haalde het grootste aantal stemmen binnen. “Het is onze dochter Indyra (13) die zich vooral bezighoudt met de kippen”, legt Tania Jonckheere uit. “We hebben in totaal 13 kippen en zijn eigenlijk niet zo lang geleden herbegonnen.”

Vakjury

Naast de 10 kippen met de hoogste aantal stemmen, was er ook ‘1 jaar gratis kippenvoer’ voor nog eens 10 andere laureaten. Niet iedereen zit op Facebook en veel duimpjes zegt ook niet alles, dus koos een vakjury uit de andere inzendingen ook nog eens 10 verdiende winnaars. De leden van de vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers van MIROM Roeselare én Hendrik David, de bezieler van het Kakelend Kippenmuseum in Keiem, beoordeelden de inzendingen op fotokwaliteit, originaliteit en authenticiteit. “Wij kiezen voor fiere, gezonde kippen met een goede uitstraling”, aldus kipkenner Hendrik. Daar bleek Camille uit Roeselare de winnaar. “Vooral de verdienste van onze dochter Louise”, benadrukt Frederik Naessens in wiens tuin Camille rondscharrelt. “Camille is best wel een rustige kip, maar we hebben toch een paar pogingen moeten doen eer ze lang genoeg bleef stil zitten voor een goeie foto.”

Alle winnende kippen vind je op mirom.be. Daar kan je ook terecht met jouw vragen over kippen, maar ook over andere manieren om afval te beperken.