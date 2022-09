Minirock haalt Bulls On Parade en Dirk. naar Dominiek Savio

De deuren van het inclusieve rockfestival zwaaien open om 17.30 uur. Om 18 uur mag de plaatselijke band Queen Golem de spits afbijten, gevestigde waarde King Hiss is om 19 uur aan de beurt. Om 20.15 uur volgt Rhea en om 21.45 uur staat Dirk. op het podium. Headliner dit jaar is de Rage Against The Machine tribute band Bulls On Parade. Zij zetten de sporthal ongetwijfeld in vuur en vlam vanaf 23.15 uur. Nadien zorgt dj Bertrand voor een afterparty. Kaartjes kosten slechts 11 euro en zijn te koop via www.minirock-gits.be. Het terrein en de sporthal zijn toegankelijk voor rolwagens.