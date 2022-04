Mieke ruilt tapkraan van eetcafé ‘t Grijs Peerd in voor verpleegstersschort: “Corona deed me het leven in vraag stellen”

GitsMieke Pannecoucke (43) neemt straks afscheid van eetkroeg ‘t Grijs Peerd in Gits. In volle coronacrisis koos Mieke voor een opleiding als verpleegster. Op dat pad wil ze verder gaan. En dus zoekt ze iemand om de teugels van ‘t Grijs Peerd over te nemen. “Liefst iemand van Gits, die het huidige concept in ere houdt. Een hippe koffiebar moet je hier niet van proberen te maken.”

Mieke staat ondertussen al ruim vijf jaar aan het roer van ‘t Grijs Peerd, nadat ze het in 2017 overnam van oprichters Tony Dauw en Francine Duyck. Van meet af aan was het cafeetje een succes. Nog steeds loopt het bruine dorpscafé elk weekend vol en gaan de spaghetti’s er vlotjes over de toog. Maar corona had een grote impact op Mieke. “De eerste lockdown viel best mee”, vertelt ze. “Toen zag ik de verplichte sluiting als een soort adempauze. Maar de tweede sluiting, die acht maanden duurde, was een ander verhaal. Wie me kent weet dat ik niet graag stil zit. De onzekerheid knaagde en ik begon mezelf en mijn leven in vraag te stellen.”

Quote Ik schreef me in eerste instantie in om me weer nuttig te maken, maar verpleeg­ster worden was ook wel een kinder­droom van me. En ik amuseer me enorm.” Mieke Pannecoucke

Mee onder invloed van haar partner Filip, die werkt als verpleger, besloot Mieke zich in februari 2021 in te schrijven voor een opleiding als verpleegster. “In eerste instantie om me weer nuttig te maken, maar verpleegster worden was ook wel een kinderdroom van me. Door corona heb ik die droom weer van onder het stof gehaald. En ik amuseer me enorm.” Ze heeft er ondertussen al twee van de zes lesmodules op zitten en loopt op dit moment stage in wzc Vincenthove. “Ik ben sociaal en hou ervan mensen te helpen. Het liefst zou ik zelfstandig thuisverpleegster worden. Ik besef dat die job niet te onderschatten is, maar je kan wel écht een verschil maken voor de mensen.”

Dubbel gevoel

Het is echter ook met pijn in het hart dat ze afscheid neemt van ‘t Grijs Peerd. “Dit is eigenlijk een uniek dorpscafé waar je ook iets kunt eten. Dat is een sterke combinatie. Jong en oud komt hier over de vloer en met veel klanten bouwde ik door de jaren heen een goeie band op. Je leeft met de mensen mee in goede en kwade tijden. Zo heb ik huwelijken, zwangerschappen en geboortes meegemaakt, maar je krijgt ook te maken scheidingen en sterfgevallen. Contact met mensen is waar het allemaal om draait. Ook als verpleegster; trouwens. Ik ga het enorm missen, maar anderzijds zou ik hier graag ook zelf eens komen eten als klant.”

Al kunnen de Gitsenaars op beide oren slapen. “Ik vertrek niet voor er een overnemer is. Wie de ideale overnemer zou zijn? Liefst een jong koppel dat Gits wat kent”, gaat ze verder. “Gedreven mensen die het verhaal van 't Grijs Peerd verder willen zetten, met respect voor het huidige concept. Een hippe koffiebar moet je hier bijvoorbeeld niet van maken. Dat zou niet werken, denk ik.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Mieke op 0498/72.79.05 of pannecouckemieke79@gmail.com

Volledig scherm Mieke Pannecoucke neemt afscheid van ‘t Grijs Peerd in Gits. © Sam Vanacker