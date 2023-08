Meisje (4) zwaargewond na val door raam op eerste verdieping

Oud-politicus en bedrijfs­lei­der Willy Olivier overleden: “Mijn vader was groots in geven”

Willy Olivier is zondag overleden. Hij was de oprichter van pvba Grondwerken Olivier op en stond daarmee aan de wieg van de huidige bouwfirma Olivier Construct nv. Hij was destijds ook actief in de lokale politiek. Opvallend is dat ook zijn broer Erik, die destijds Olivier Stortbeton oprichtte, eerder deze week overleed.