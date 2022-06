Meiboomzetting op werf nieuw Withuys: “Veel tegenslagen gehad, maar we mogen fier zijn op waar we vandaag staan”

Het project, dat het inmiddels verdwenen Withuys vervangt, kreeg niet alleen te kampen met stijgende grondstofprijzen, schaarste en leveringsproblemen door de oorlog in Oekraïne. Partner en mede-investeerder Triamant, die eigenlijk 150 flats had moeten voorzien op de enorme dakoppervlakte, haakte ook nog eens af. Nadat de werken al gestart waren. “Dat had grote gevolgen”, aldus Thibault Verfaillie van V2 Architecten. “De hele bovenbouw viel weg. Alle plannen moesten plots heel snel herzien worden, terwijl ook de vergunning aangepast moest worden. Enorme uitdagingen, maar we zijn die aangegaan en vandaag kunnen erg fier zijn dat de meiboom gezet wordt.”

Volledig scherm De kinderen van Dominiek Savio tekenden zelf hun droomkamers uit © RV

Nieuwe fondsenwerving

Belangrijk gevolg van het afhaken van Triamant is dat Dominiek Savio plots een flink pak dieper in de zak moet tasten voor het gebouw. Daarom werd vandaag ook een nieuwe fondsenwervingscampagne gelanceerd onder de noemer ‘Hoi, ik ben jouw buur’. “De kinderen op de affiches zijn ook echt kinderen die hier school lopen”, zegt Ann Vandenhoucke van de fondsenwerving. “Nu al dromen we samen met de kinderen luidop over de inrichting van de lokalen en de verblijven, maar om die dromen te realiseren hebben we financiële steun nodig en we vragen het brede publiek om mee te bouwen aan de toekomst via samenkansenbouwen.be”

Quote We gaan niet onder stoelen of banken steken dat dit niet ons leukste bouwpro­ject was. Maar dankzij enorme inspannin­gen van heel veel mensen, niet in het minst van de architec­ten en het team van Ar­tes-De­pret, gaat de werf goed vooruit” Patricia Adriaens, voorzitter van dienstencentrum GID(t)S.

Ruimte nodig

“We gaan niet onder stoelen of banken steken dat dit niet ons leukste bouwproject was”, aldus Patricia Adriaens, voorzitter van dienstencentrum GID(t)S. “Maar dankzij enorme inspanningen van heel veel mensen, niet in het minst van de architecten en het team van Artes-Depret, gaat de werf goed vooruit en zal het nieuwe Withuys op 1 september 2023 openen. Tot die tijd hebben de leerlingen nog steeds een onderkomen in de Westlaan in Roeselare, maar daar zitten we op 60 procent van de ruimte die we eigenlijk nodig hebben. Dat vergt veel flexibiliteit van het team in Roeselare. Ook daarom zijn we dankbaar.”

Volledig scherm Leerlingen gaven werkjes af aan de bouwvakkers. In ruil kregen ze een plooimetertje. © Sam Vanacker

Om hun dankbaarheid in de verf te zetten, hadden de leerlingen van Dominiek Savio ontwerpen van hun kamers en knutselwerkjes bij voor de bouwvakkers, terwijl de kinderen ook de linten van de meiboom mochten versieren alvorens die op het dak gezet werd.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Leerlingen gaven werkjes af aan de bouwvakkers. In ruil kregen ze een plooimetertje. © Sam Vanacker

Volledig scherm © Sam Vanacker

Volledig scherm Meiboomzetting Dominiek Savio Gits © Sam Vanacker