Maurits Vanhalst van Stock Américain overleden

Steevast in zijn blauwe stofjas stond Maurits meer dan een halve eeuw paraat om klanten te helpen in zijn winkel. Elke boutje of vijsje wist hij blindelings te vinden. Hij opende de legerstock in 1967, samen met zijn echtgenote wijlen Alice Vandoorne. 34 jaar geleden stapte ook dochter Patricia (54) in de zaak. In juli 2018, op een maand van zijn negentigste verjaardag, besloot Maurits dat het welletjes was geweest. “Mijn ogen zijn niet meer wat ze geweest zijn”, vertelde hij. “Klanten helpen lukt nog wel, maar ik kan de prijzen niet meer lezen.”