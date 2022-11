Martial Feys, hét gezicht van Make-a-Wish in de regio, overleden

Martial Feys was afkomstig van Ieper, maar woonde al jaren in Gits. Hij zette zich al meer dan 25 jaar in voor Make-A-Wish, dat de wensen van zwaar zieke kinderen vervult. Hij hielp de voorbije decennia ruim 120 dromen in de Roeselaarse en Ieperser egio waarmaken. In een interview naar aanleiding van een kwarteeuw Make-A-Wish vertelde hij zijn motivatie aan onze journaliste: “Ik ben al meermaals op de kinderkankerafdeling geweest. Daar vallen mij altijd de ogen van de zieke kindjes en hun ouders op. Het zijn grote, bange ogen, vol vraagtekens. Als je dan de hartenwens van één van die kinderen kan vervullen, dan zie je evenwel plots totaal andere ogen. Ze lichten en fonkelen op. Even zijn er geen prikjes of chemo en kan het gezin even alle zorgen vergeten.”