Mamadepot met tweedehands kinderspulletjes van start

Roeselare Vrienden­groep schenkt 1.800 euro aan De Parel

Tom Vanderschaeve, Wouter Vanderschaeve, Maarten Vanhaverbeke, Bart Debode en Dimitri Noppe lieten naar aanleiding van hun 40ste verjaardag hun hart spreken voor De Parel, de school voor kinderen met een verstandelijke beperking op de site van OC Sint-Idesbald. In september 2021 vierden ze samen feest, maar in plaats van cadeautjes kozen ze voor schenkingen aan De Parel. Aanleiding hiervoor is Sam, de lieveling van de kameraden, die al jaren met plezier naar De Parel gaat. “Hun inzameling werd een groot succes”, weet directeur Jo Degrande van De Parel. “Ze zamelden 1.800 euro in. Het was wachten tot code geel om de vriendengroep hiervoor te bedanken met een drankje en een hapje. Maar dinsdag kwamen ze met eigen ogen zien waaraan en voor wie hun schenking zou besteed worden. De centen komen goed van pas om aangepast speelgoed en didactische leermiddelen voor alle kinderen van De Parel te kopen.”

16 maart