Maand rijverbod en boete voor onbeleefde kleuterleidster met glas teveel op: “Heel beschaamd.”

Op 4 februari 2022 keerde de vrouw met de wagen naar huis terug. “Een collega was jarig en ik dronk twee picons”, gaf ze toe. Op een boogscheut van haar woning kreeg ze een klapband. Passanten hielpen haar wagen langs de kant te duwen maar belden ook de politie nadat ze hadden gemerkt dat de vrouw teveel op had. De politie stelde vast dat ze 1,88 promille alcohol in het bloed had en trok haar rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen in. Dat was niet naar de zin van de vrouw, die zich heel onbeleefd gedroeg. “Uit schaamte, omdat ik in een poitiecombi naar huis moest worden gebracht”, aldus de vrouw. “Ik excuseerde me toen de agenten me thuis afzetten.” Het was voor het eerst dat ze zich voor een politierechter moest verantwoorden. De politierechter legde slechts de helft van de boete van 1.600 euro effectief op en legde geen alcoholslot op.