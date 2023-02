Maaike De Vreese en Axel Ronse (N-VA) sluiten reeks van honderd bedrijfsbezoeken af bij Golfkarton Soenen

Volgens het duo blijkt uit hun honderd bezoeken dat bedrijven ondanks de vele crisissen door keihard te blijven ook zijn blijven groeien. Maar tegelijk kregen ze ook te horen dat het gebrek aan personeel nagenoeg overal een probleem vormt. “Daar moet iets aan gedaan worden en daarom lanceren we een West-Vlaams mobilisatieplan met vier maatregelen”, aldus De Vreese en Ronse. Concreet willen ze er in Brussel voor ijveren om meer (fiscaal gunstige) overuren toe te laten, flexi-jobs in alle paritaire comités mogelijk te maken, gepensioneerden onbelast te laten bijverdienen en tot slot willen ze dat er een grootschalige wervingscampagne op poten gezet wordt. “Na die 100 bedrijfsbezoeken hebben we trouwens de smaak te pakken en daarom kondigen vandaag aan dat we er nog eens 100 gaan bezoeken. We willen blijven luisteren naar onze West-Vlaamse ondernemers.”