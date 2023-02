Luchtmacht maakt indruk bij tweede editie ‘Kids On The Job’

Kinderen van 10 tot 12 jaar konden vorige week onder meer terecht bij Esthetiek BelleFleur, bij architect Steven Vanwildemeersch, in de kinderopvang en bij dj’s FELIZ en MIX-AM, maar veruit het populairst was het bezoek aan de luchtmachtbasis. “De workshop bij de Air Force was op een paar uur tijd al volzet, waardoor we met een reservelijst moesten werken”, weet schepen Julie Misplon (Allen 8830). “Zowel de kinderen als de begeleidende mama’s keken er hun ogen uit. Zelf zijn we voor alle duidelijkheid niet de lucht in gegaan, al konden we wel een opstijgende helikopter van dichtbij zien, terwijl die zelfs nog een extra toertje maakte in de lucht.” De schepen geeft nog mee dat Kids On The job ook in 2024 wellicht een vervolg krijgt.