Louis (100) en Celina (86) fietsen mee met Veloveilig-team dankzij ‘Bikes4All’: “Van zodra de zon schijnt, halen we de duofietsen boven”

GitsVTM-sportjournalist Stijn Vlaeminck en de zijnen zetten hun fietstocht door Vlaanderen verder. Donderdag voerde de Veloveilig-route hen tot in Hooglede, waar Vlaeminck ter hoogte van woon-en zorgcentrum Ter Linde kennis maakte met het deelfietsenproject ‘Bikes4All’. Dankzij de duofietsen van dat project konden Louis Callewaert (100) en Celina Verlae (86) even meefietsen.

‘Bikes4All’ werd pas vorige maand gelanceerd in Hooglede. Zorgschepen Dimitri Carpentier (8830) gaf de fietsende journalist een woordje uitleg. “Het gaat om een samenwerkingsproject met Dominiek Savio en De Waaiberg (centra voor personen met een beperking in Gits - nvdr.), waarbij we samen elf aangepaste deelfietsen ter beschikking stellen. Daar zitten elektrische duofietsen bij, maar ook bakfietsen en driewielers. Zo kunnen minder mobiele personen ook genieten van een ritje in onze mooie gemeente. Zoals de naam ‘Bikes4All’ ook al aangeeft, kan iedereen de fietsen uitlenen, dus ook wie niet in Hooglede woont.”

Quote Louis heeft zijn hele leven in Gits gewoond, dus fietsen we dan heel bewust langs de plek waar hij woonde. Horen gaat wat moeilijker, maar vertellen over vroeger kan hij als de beste als we samen op de fiets zitten.” Hanne Boussery, ergotherapeute

Bij wzc Ter Linde worden de duofietsen heel regelmatig gebruikt. Bewoner Louis Callewaert, die op 2 januari zijn honderdste verjaardag vierde, is alvast een fan. Hij en Celina Verlae (86), een vaste bezoekster van het naastgelegen dagverzorgingscentrum, maakten donderdag samen met Vlaeminck een ritje op de Gitsberg. “Van zodra het mooi weer is halen we de duofietsen boven”, vertelt ergotherapeute Hanne Boussery. “En als het bergop gaat, zoals vandaag, dan zijn we blij dat we een elektrische duofiets hebben. Louis geniet echt wel van de ritjes. Hij heeft zijn hele leven in Gits gewoond en dan fietsen we heel bewust langs de plek waar hij woonde. Horen gaat wat moeilijker, maar vertellen over vroeger kan hij als de beste als we samen op de fiets zitten. Vaak bloeien bewoners helemaal open als we samen door het dorp fietsen.”

Liever niet in de Stationsstraat

Al zijn er ook plaatsen die de ergotherapeuten liever mijden met de fiets. “De Stationsstraat doen we niet”, zegt Hanne. “Te gevaarlijk, zeker met de geparkeerde auto’s aan beide kanten van de weg. Ook het kruispunt van de Gitsbergstraat en de Bruggestraat proberen we te vermijden. Maar er zijn gelukkig heel veel mooie wegeltjes waar het erg rustig fietsen is.” Mobiliteitsschepen Julie Misplon (Allen 8830) was verontschuldigd donderdag, maar wat de Stationsstraat betreft is in elk geval beterschap op komst. Bij de herinrichting van de dorpskom van Gits, die dit najaar van start gaat, zal ook de Stationsstraat heringericht worden. Er komen fietssuggestiestroken terwijl ook de parkeerplaatsen herschikt zullen worden met het oog op meer fietsveiligheid. Aan weerszijden van het kruispunt op de Gitsberg zijn er dan weer heel recent twee nieuwe verkeerseilanden aangelegd.

