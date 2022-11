Lieven schrijft voor Gidsenkring boek over West-Vlaamse molens: “Nog 61 opengesteld in onze provincie”

De Gidsenkring is ooit opgericht in Brugge, maar telt ondertussen negen afdelingen in onze provincie. In zijn alweer 24ste jaarboek, dat voorgesteld werd in de Rysselendemolen in Ardooie, staan ons molenerfgoed centraal. Lieven Denewet, voorvechter van het Vlaamse molenerfgoed en een van de drijvende krachten achter vaktijdschrift Molenecho’s werd gevraagd die klus op zich te nemen.

Pleidooi voor Papegaaimolen

“Het resultaat is een overzicht van 61 opengestelde West-Vlaamse molens, met inbegrip van deze die dat binnenkort zullen worden”, vertelt Lieven. “In ons archief is ondertussen van 1.720 verdwenen molens en 172 molens die nog bestaan, maar niet meer goed ingericht of maalvaardig zijn. We beperkten ons voor deze publicatie bewust tot de wind-, water- en rosmolens (die laatste zijn voortgedreven door een paard – nvdr.) die dat wel nog zijn. Er staan bijvoorbeeld vier prachtige molens op de vesten in Brugge, maar slechts één er van, de Sint-Janshuismolen, werkt nog. Daarom doen we in het boek ook een oproep op de Nieuwe Papegaaimolen, één van de drie andere, weer in te richten als oliemolen. Mijn persoonlijke favoriet uit het boek is de Mevrouwmolen in Kanegem, omdat mijn grootvader er ooit nog molenaar is geweest.”