Lichtwerk zet augmented reality in de kijker op Open Bedrijvendag

Rumbeke Lisa opent kapsalon Brondette op De Zilverberg: “Roze is mijn happy colour”

Als kind droomde Lisa Recour (31) er al van om kapster te worden, en zopas slaagde ze er ook in om met Brondette het kapsalon van haar dromen te realiseren. Dat ze hiervoor de living van haar woning langs de Meensesteenweg in Roeselare moest opofferen, maakte haar niet uit want het nagelnieuwe salon is precies geworden zoals ze het voor ogen had: een plek waar zowel zijzelf als haar klanten zich als een vis in het water voelen.

21 september