Lenteborrel CD&V met minister Van Peteghem

Burgemeester Rita Demaré en voorzitter Frederik Demeyere zijn verheugd dat ze Van Peteghem hebben kunnen strikken als gastspreker. “We zien allemaal onze energiefacturen de pan uitswingen. Minister Van Peteghem heeft ervoor geijverd om de btw op elektriciteit en gas terug te dringen”, aldus Demeyere. “Het zijn zeer turbulente tijden en ook over onze toekomst van de partij is hij de geknipte persoon om te komen spreken.” De lenteborrel vindt plaats in de CentruMzaal in de Kerkstraat 17 in Hooglede en start om 10 uur.