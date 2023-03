Leerlingen van De Mozaïek toveren achtertuin om tot nieuw speelbos

“We zijn een heel groene school en houden van lessen in openlucht", zegt directeur Sylvie Vlaeminck. “Omdat er hier straks veertig nieuwe huizen bijkomen verliezen we een flink deel van ons bos. Al hebben we gelukkig nog onze achtertuin, maar die lag er wat verwilderd bij. Daar creëren we nu een nieuw stuk speel-,leer- en rustbos, veilig omheind en vol bomen en hutten. Het moet een nieuwe plek worden waar onze 110 leerlingen naar hartenlust kunnen genieten van de natuur.” Voor de realisatie kon De Mozaïek rekenen op 2.000 euro steun van het fonds Clara, een initiatief van de vzw Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge dat onderwijsgerelateerde of maatschappelijk geïnspireerde initiatieven financieel steunt. De vernieuwde groenzone zal zowel tijdens het schoolfeest op 11 maart als op de opendeurdag op 18 maart in de kijker gezet worden.