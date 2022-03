Leerlingen STAP Gits brengen ‘Max und die Käsebande’ naar Gulden Zonne

‘Max und die Käsebande’ is een kinderverhaal over een kaasfabriek waar de lekkerste kazen gemaakt worden. Twee kwaadaardige ministers willen echter dat er maar één kaassoort meer in die fabriek gemaakt wordt, waarop de kaasmakers de hulp van Max en een legertje muizen inschakelen om de fabriek te redden. Het stuk is van de hand van de componist Peter Schindler en is in Duitsland al langer een bijzonder populaire schoolmusical. “Het was onze notenleerjuf Carine die met het idee kwam”, vertelt Els Aerbeydt van STAP Gits. “Zij maakte vijftien jaar geleden kennis met de musical op een Duitse muziekbeurs en toen al besloot ze om het stuk ooit met haar leerlingen te brengen. Het heeft wat tijd gevergd, maar nu is het eindelijk zo ver. We lieten de tekst vertalen uit het Duits en de Nederlandstalige opvoering wordt dus een primeur voor Vlaanderen.”