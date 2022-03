Landelijke Gilde verkoopt opnieuw groentepakketten

Voor vier euro haal je een box met lokaal geteelde groenten in huis. De groentepakketten afhalen kan op 2 april tussen 10 en 12 uur of tussen 14 en 16 uur op de hoeve van Patrick Declercq in de Middenstraat 31 in Gits. Iedereen kan een of meerdere bakjes reserveren door het gepaste bedrag over te schrijven op rekening BE10 7386 0404 6304 van de Landelijke Gilde met vermelding van naam en het aantal pakketten. Reserveren kan tot en met 26 maart.