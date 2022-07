Lampje van kinderen verdwenen van gedenkplaats verongelukte papa: “Breng het alsjeblieft terug, dit heeft een heel grote emotionele waarde”

HoogledeOp de plaats waar Andy Dejonckheere (50) begin juni verongelukte met zijn motor vlakbij zijn woning, is een lampje verdwenen. Het lampje maakte deel uit van een herdenkingsplaatsje voor de man. “Hij had dat lampje gekregen van zijn kinderen, zij zijn er het hart van in dat dit nu plots verdwenen is”, vertelt Hilde Besseleers die zich kort voor het ongeval verloofde met Andy.