KVP Gits stelt nieuwe gezichten voor

Etappewin­naar op Champs-Élysées aan de start bij Dovy Natourcri­te­ri­um

Zondag won Jordi Meeus tijdens zijn allereerste Tour de France de prestigieuze slotrit op de Champs-Elysées. Op dinsdag 25 juli komt de 25-jarige renner van Bora-Hansgrohe aan de start van het Dovy Natourcriterium in Roeselare. Maar het Roeselaarse criterium heeft nog enkele nieuwe namen in petto. Ook Tiesj Benoot, Gosse Van Der Meer, Steff Crass, Gerben Thijsen en Quinten Hermans tekenen present en vervoegen zo onder meer groenetruidrager Jasper Philipsen, Yves Lampaert en Michał Kwiatkowski. Het startschot van het Natourcriterium weerklinkt trouwens om 19 uur, maar al van in de namiddag is er in Roeselare heel wat te beleven zoals het Natour4Kids, de allereerste KOERS Gentlemen Classic,... Meer op www.natourroeselare.be.