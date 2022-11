Kunstendag voor Kinderen met auteur Sarah Devos

Natuurauteur Sarah Devos schreef onder meer het Bos Boek, het Zee Boek en Expeditie Natuur. In het kader van het thema van de kunstendag ‘Natuur’ komt ze in Hooglede een voordracht geven over boeken en creativiteit in de natuur. De kinderen kunnen meteen de theorie in de praktijk omzetten en in Trimard een eigen bamboekunstwerk maken. De voordracht loopt van 10.30 uur tot 11.30 uur en is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar. Deelnemen is gratis, maar inschrijven via www.hooglede.be/inschrijvingen is nodig.