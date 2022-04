Kunst & Vreugd brengt Konijn met Pruimen naar Bar Valhalla: “Unieke locatie die een meerwaarde vormt voor het stuk”

HoogledeToneelkring Kunst en Vreugd voert eind deze maand ‘Konijn met Pruimen’ van Dimitri Verhulst op. Het stuk wordt niet zoals gewoonlijk in de Gulden Zonne gespeeld, maar wel in zomerbar Bar Valhalla in de Meiboomstraat. Die pop-upbar opende vorig jaar voor het eerst en maakt straks een comeback.

Eigenlijk had Konijn met Pruimen vorig jaar al opgevoerd moeten worden, maar het stuk werd om de gekende redenen uitgesteld. “Een geluk bij een ongeluk, want zonder het uitstel hadden we deze locatie nooit gehad.””, zegt Dieter Himpe. Hij nam voor Kunst & Vreugd eerder ook al de regie op zich van Almost, Maine. Dit keer kadert de productie in zijn eindwerk voor de regieopleiding die hij volgde aan de Artiz Academie. “Vorig jaar, toen Bar Valhalla voor het eerst open was, zijn we hier toevallig beland en de locatie sprak ons meteen aan.”

Quote Aangezien Konijn met Pruimen zich in een huiskamer afspeelt, kunnen we hier prima in de zetels spelen. Bovendien kan het publiek hier ook meteen gezellig napraten over het stuk met een drankje.” Filiep Delannoy

Intieme sfeer

Konijn met Pruimen brengt het verhaal van de familie Van Campenhout. Een familie die er letterlijk en figuurlijk warmpjes bijzit. Vader Walter, een geslaagde autoverkoper, en moeder Chantal hebben zich voorbereid op een feestelijke avond, want hun zoon Wim komt op bezoek, samen met zijn nieuwe vriendin. Terwijl het konijn met pruimen staat te garen in de oven ontspint zich een stevige discussie over idealen, visies en gewoontes. “De setting zorgt voor een intiemere sfeer die perfect bij het stuk past”, gaat Filiep Delannoy verder. “Een podium komt er niet en veel decorstukken hebben we niet nodig. Aangezien Konijn met Pruimen zich in een huiskamer afspeelt, kunnen we hier prima in de zetels spelen. Bovendien kan het publiek hier ook meteen gezellig napraten over het stuk met een drankje.”

Volledig scherm Het interieur van Bar Valhalla zorgt voor een unieke sfeer © Sam Vanacker

70 man per voorstelling

Enig nadeel is dat er per voorstelling wel iets minder publiek verwelkomd kan worden dan in een grotere zaal. Voorlopig staan er zes voorstellingen gepland, telkens voor zeventig man. Afhankelijk van de ticketverkoop - nu al is de helft van de voorstellingen uitverkocht - komen daar mogelijk nog extra opvoeringen bij. Bij de vorige productie van Almost Maine trok Kunst en Vreugd de kaart van een nieuwe generatie spelers. Ook nu staat er weer jong bloed op de planken. Sarah Swaenepoel en Florian Vanhuyse worden geflankeerd door eerder doorwinterde spelers als Mieke Remmerie en Filiep Delannoy.

Er zijn nog kaarten voor de voorstellingen 5 en 6 mei, telkens om 20 uur. Op 1 mei is er een aperitiefvoorstelling om 11 uur, met een maaltijd nadien. De voorstellingen op 29, 30 en 4 mei zijn uitverkocht. Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij Frans Demuynck op 051/25.25.94 of toneelkunstenvreugd@gmail.com.

