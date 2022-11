Kunst en Vreugd brengt ‘De Kras’ op de planken in de Gulden Zonne

Het stuk, dat van de hand is van de Franse toneelauteur Gerald Sibleyras, brengt het verhaal van het plichtsgetrouwe gezin Deconinck, dat net verhuisd is naar een nieuw appartementsgebouw. De consternatie is groot wanneer na een week al blijkt dat een onbekende een grote kras achterliet in de lift. Daarop trekt het gezinshoofd op onderzoek uit en leert hij z’n buren kennen. De cast bestaat uit Filiep Delannoy, Mieke Remmerie, Marijke Noreille, Sandra Haelewijn, André Thijs en Bart Cafmeyer zelf. Kaarten kosten 11 euro en kunnen gereserveerd worden via Frans Demuynck op 051/25.25.94 of toneelkunstenvreugd@gmail.com. Er wordt gespeeld op 19, 20, 23 en 26 november in de Gulden Zonne. Telkens om 20 uur, behalve op zondag. Dan start de voorstelling om 19 uur.