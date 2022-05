Kultuurvereniging haalt katapultkampioene naar pop-up Camping Municipal

“Net als bij de voorbije edities is er - na het geklungel met je tentstokken - veel te beleven op het domein”, zegt Patrick Vandevyvere van de Kultuurvereniging. “We zorgen voor animatie, gekke fietsen, boogschieten en er is ook een Kubbtoernooi. Als kers op de taart halen we de club van Taylor Plysier naar de camping. Het jonge talent van eigen bodem was eind 2019 nog te zien in de finale van Belgium’s Got Talent. Onder begeleiding van een aantal van hun kampioenen kan er in hun mobiele katapultkooi veilig geschoten worden.”

‘La douce France’

Het thema dit jaar is ‘La Douce France’ en helemaal in de sfeer van dat thema kunnen kampeerders ‘s avonds van een kaasplankje met wijn genieten. Wie minder gek is op kaas kan ter plaatse ook een frietje eten. ’s Avonds is er een optreden van de Deerlijkse indiefolkband Et Encore. De organisatie is opnieuw in handen van De Vlaamse Kultuurvereniging Gits. De Scouts van Gits baat de campingbar uit. Ook niet-kampeerders zijn welkom.

Voor overnachting en ontbijt op zondagochtend betalen volwassenen 13 euro, Voor jongeren tussen 5 en 12 jaar is dat 8 euro. Voor kinderen onder de vijf jaar is het gratis. Inschrijven kan via inschrijven kan via info@vkvg.be of via deze link. Een kaasplank bestellen (10 euro per twee personen) kan via dezelfde weg.

Volledig scherm Taylor Plysier in actie tijdens Belgium's Got Talent © VTM/DPGmedia

Volledig scherm Een sfeerbeeldje van een van de vorige edities van Camping Municipal © RV