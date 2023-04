Kruispunt Schoolstraat blijft (beperkt) bereikbaar tijdens werken Hogestraat

Motorfiets van snelheids­dui­vel voor 3 maanden in beslag genomen: man probeerde tevergeefs te ontkomen

In de Gitsstraat in Torhout heeft de politie Kouter dinsdagmorgen een motorrijder klemgereden. De 27-jarige Oostendenaar bleek niet enkel geen rijbewijs te hebben, zijn moto was ook niet verzekerd of ingeschreven. Het tuig werd in beslag genomen.