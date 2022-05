Kloen laat kinderen en jongeren met beperking of chronische ziekte schitteren in muzikaal totaalspektakel Clowntown: "Droom die uitkomt"

Roeselare15 kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking, zoals het Downsyndroom, kinderreuma of Primaire Immuundefficiëntie , staan op vrijdag 17 juni op het podium van CC De Spil in Roeselare. Dit dankzij de Roeselaarse vzw Kloen die hen, samen met jongerenkoor Allegria, lerarenrockband De Gemene Delers en clowns Sprietje en Loesje van Het Clownshuis, de kans geeft om de ster te zijn van het muzikaal totaalspektakel Clowntown. “Iedereen zal schitteren op zijn manier”, aldus Geert Deraeve van Kloen.

Kloen zet zich al sinds 2015 in om een lach te toveren op het gezicht van zieke kinderen. Hun nieuwste project doet 15 kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking niet zomaar glimlachen maar stralen. Want op vrijdag 17 juni brengt Clowntown in CC De Spil, een volledige eigen creatie met die kinderen en jongeren in de hoofdrol. “We zijn dit project gestart vanuit de gedachte dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn”, vertelt Geert Deraeve, bezieler van Kloen. “Binnen ons netwerk vonden we al snel een 15-tal kinderen en jongeren, de zogenaamde vips, wiens droom we via Clown Town kunnen waarmaken om samen met anderen te schitteren, elk op zijn manier.”

Actueel en universeel

Clowntown is een muzikaal totaalspektakel, verrassend, inspirerend en vaak ontroerend. Het is een verhaal op rijm waarin actuele en universele thema’s aan bod komen en waarin heel veel gemusiceerd en gedanst wordt. Peter Devliegher, die ook actief is binnen De Gemene Delers, zorgde voor het scenario en alle teksten. “Ik ben het wel gewoon om nieuwe teksten te schrijven op bestaande liedjes, maar dit was toch iets anders”, vertelt hij. “Alle teksten moesten niet alleen een verhaal vormen, maar ook rijmen en bovendien ook geschikt zijn voor jong en oud en onze doelgroep.”

Volledig scherm Het logo van het totaalspektakel Clowntown © RV

Droom

Met nog minder dan een maand te gaan vooraleer het showtime is, wordt er momenteel druk gerepeteerd door zowel de vip’s, De Gemene Delers, Allegria als de clowns. De vips beleven nu al de tijd van hun leven. “Het is heel leuk, een droom die uitkomt al zou ik nog liever samen met Niels Destadsbader op het podium staan”, glundert de Izegemse Marthe Hallaert (19) die geboren werd met het syndroom van Down. Tijdens de repetities mag ik gekke bekken trekken en sowieso heb ik al wat podiumervaring want volgend weekend treed ik samen met de dansschool op in De Leest in Izegem. Maar ik kijk enorm uit naar 16 juni.”

Gewoon hun ding

Nathalie Vanhecke uit Hooglede geniet op haar beurt van wat Clowntown met haar dochter Yarah (12) en zoon Yaric (11) doet. “We kennen Kloen al lang maar toen we met Yarah en Yaric naar het vaccinatiecentrum trokken, sprak Geert ons aan over Clowntown”, vertelt ze. “Yarah, die het syndroom van Down heeft en hartpatiënt is, danst enorm graag dus het spektakel is op haar lijf geschreven. Yaric kwam tijdens de repetities gewoon mee, had enkele goede ideeën en belandde zo ook op het podium. Ze vinden het allebei een toffe ervaring en doen gewoon hun ding. Voor Yarah is het de allereerste keer dat ze op een podium staat. 16 juni wordt echt haar moment en wij zullen met heel het gezin present zijn om haar te zien schitteren.”

Clowntown wordt op vrijdag 17 juni m 19.30 uur op de planken gebracht van CC De Spil in Roeselare. Tickets kosten 19 euro. Wie jonger is dan 12 betaalt 9 euro. Tickets zijn te bestellen via De Spil op 051/26.57.00 of https://www.despil.be/agenda/824/Clowntown/Kloen/. Er is ook sprake van een tweede voorstelling in UZ Gent.

