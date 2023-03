Klimaatfestival Ecolution klokt af op ruim driehonderd bezoekers

Doorzetter Camille (28) kan vrijdag eindelijk apérobar BieKamie openen: “Veel nachtjes doorgetrok­ken”

Na een drietal jaar afwisselend sparen en werken uitvoeren kan Camille Lybeer (28) vrijdag eindelijk haar apérobar openen. De jonge vrouw droomt al jaren van een eigen horecazaak, maar door de coronacrisis wilden de banken niet meestappen in haar verhaal. Camille zette toch door en vanaf dit weekend kan je langs de Sint-Alfonsustraat in Roeselare terecht in ‘BieKamie’. “Ik heb wel wat stress. Ik heb hier zo lang op gewacht en eindelijk is het zover”, aldus Camille die gepassioneerd vertelt wat we van BieKamie mogen verwachten.