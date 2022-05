Kleedruimte voormalig zwembad krijgt tweede leven: Mariasteen maakt partytafels van hokjes

RoeselareDe kleedhokjes en de lockers van het in 2018 gesloten Roeselaarse Spillebad krijgen een tweede leven dankzij Mariasteen. Het maatwerkbedrijf uit Gits demonteerde de kleedruimte en laat de onderdelen nu verder leven in unieke projecten. Met de panelen van de kleedhokjes en de lockers maken ze partytafels en bloembakken. “De prijzen van de bouwmaterialen swingen de pan uit, dus proberen we zoveel mogelijk te recupereren”, zegt schepen Nathalie Muylle (CD&V).

De opening van Sportoase Schiervelde stond in 2018 synoniem met de sluiting van het Spillebad. Na 46 jaar sloot toen een stukje Roeselaarse geschiedenis. “Sindsdien vonden in het Spillebad al verschillende evenementen plaats en ook de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) maakt gebruik van het gebouw”, vertelt patrimoniumschepen Nathalie Muylle (CD&V). “Maar dat is maar ad interim. We zetten voor de site in op een academieplus verhaal, maar daar is een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan nodig en dat is iets dat enkele jaren duurt. Ondertussen doen we er alles aan om het Spillebad functioneel te gebruiken.”

Volledig scherm De kleedhokjes in het Spillebad voor de ontmanteling. © RV

Circulair

Een ruimte die tot nu toe weinig mogelijkheden bood, was de kleedruimte. “Functioneel was die niet, dus hebben we besloten ze leeg te maken en de ruimte straks een nieuwe bestemming geven. Er was echter nog veel waardevol materiaal aanwezig.”

Roeselare trekt waar mogelijk de circulaire kaart. Zo vond heel wat materiaal, van verlichting tot sanitair, uit het gesloopte stadhuis al zijn weg richting kantines en lokalen van verenigingen. “Voor het Spillebad vonden we een mooie partner in Mariasteen. Het maatwerkbedrijf demonteerde niet alleen de kleedhokjes, maar deed ons ook een prachtig voorstel om met de platen van de hokjes aan de slag te gaan. Ook in het kader van tewerkstelling en kansen bieden, is het een mooi voorbeeld van samenwerking.”

Prototype

De afdeling Hout en Metaal van Mariasteen ging aan de slag met de materialen uit het Spillebad. “We zijn sowieso geïnteresseerd in circulaire projecten, maar dit is voor ons wel heel uniek”, reageert algemeen directeur van het maatwerkbedrijf Koen Staelens. “Meestal worden ons ontwerpen voorgelegd, nu konden we zelf creatief aan de slag. We zien dit als een prototypeproject. We hopen dat het een stap is in een nieuwe richting voor Mariasteen.”

Volledig scherm De bladen van de partytafels kunnen gepersonaliseerd worden. © CDR

Partytafels en bloembakken

Mariasteen maakte met de platen van de kleedhokjes partytafels en bloembakken. “De deuren van de lockers werden bijvoorbeeld de poten van de partytafels, de bladen worden gemaakt uit de achterwanden. We werken trouwens met oog voor detail”, legt commercieel verantwoordelijke bij Mariasteen Jurgen Elias uit. “Zo zijn de ontwerpen voorzien van het logo van de stad en vind je er zelfs het nummer van de lockers op terug. Ook kunnen we er met onze laserbrander om het even welke tekst opzetten.”

De eerste prototypes zijn klaar en nu worden deze verfijnd. Momenteel zijn er nog gesprekken lopende tussen Mariasteen en de stad wat er zal gebeuren met de partytafels en de bloembakken, maar de stad is alvast geïnteresseerd. Trouwens, niet alleen de kleedruimte werd aangepakt. “Het sanitair uit het Spillebad krijgt een tweede leven in het zwembad van Dominiek Savio, net als de sloten van de lockers”, besluit Elias.

Volledig scherm De kleedruimte na de demontage van de kleedhokjes. © CDR

Volledig scherm De gedemonteerde kleedhokjes. © CDR