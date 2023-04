Kindvriendelijke Erfgoedwandeling wordt permanent

Carlo (58) in de cel voor moordpo­ging op Claudine (69): “Het boterde al een hele tijd niet meer tussen die twee”

Hij ontkent met klem maar het gerecht is er rotsvast van overtuigd dat Carlo C. zaterdagavond in Roeselare zijn partner Claudine V. heeft proberen te vermoorden. De feiten deden zich voor in een dakappartement dat alleen toegankelijk is via een lift die uitgeeft in de woonkamer. “Maar je raakt er alleen als je in die lift een speciale sleutel gebruikt”, zeggen intimi. Volgens hen was het gedrag van Carlo C. de jongste maanden erg veranderd. “De situatie woog op hem, dat zag je.”