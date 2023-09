Kinderen in het spoor van Grease op kermismaandag in Gits

Vandalen doen fontein opnieuw schuimen tijdens Gits kermis

Opvallend beeld in het centrum van Gits maandagochtend. De fontein op het dorpsplein is één grote schuimpartij geworden. Vandalen goten er wellicht afwasmiddel in. Het is lang niet de eerste keer dat dat gebeurt in het weekend van Gits kermis.