Kersthappening voor het eerst in het kasteel van Dominiek Savio door hoge energiekosten: “Prachtige kader is een troef”

Het startschot van ‘Kerst in het Kasteel’ werd donderdag gegeven. Nog tot 23 december kan je in het kasteel van Dominiek Savio artisanale (kerst)kaarsen, keramiek en allerlei handwerkjes vinden die gemaakt werden in de ateliers van Groep Gidts. “Het gaat om een bijzondere editie”, zegt ergotherapeute Trui Debrauwere. “Door de energiecrisis zijn we genoodzaakt om de winkel in de Koolskampstraat tijdelijk te sluiten. Het gaat om een erg grote ruimte en de verwarmingskosten ervoor zijn niet min, dus werd de werking overgebracht naar het kasteel. En die setting is uiteraard een troef, want onze producten komen in dit kader nog beter tot hun recht.”