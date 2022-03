Keramiekatelier Kadeo krijgt ‘Handmade In Belgium’-label van Unizo

GitsIn keramiekatelier Kadeo in Gits prijkt voortaan een ‘Handmade In Belgium’-label. Het atelier van Katleen Deprez in Bergdal is gespecialiseerd in de ambachtelijke creatie van borden, tassen en schalen, maar ook urnen worden er heel vaak gemaakt. “Het is belangrijk dat een urne een eigentijds decoratiestuk is dat past in het interieur”, zegt Katleen.

Met het HIB-label zet Unizo al langer ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken. Die eer viel nu ook Katleen Deprez te beurt. In 2017 richtte ze het bedrijf Kadeo op. “Ik ben altijd al heel creatief geweest”, vertelt ze. “Mijn ouders en grootouders hadden een metaalbedrijf en toen ik nog een klein meisje was was ik al vaak aan het knutselen in de smidse. Ik had er zelfs mijn eigen draaibankje. Later als huisvrouw ontdekte ik keramiek. Het begon met enkele verzoeken voor kennissen, maar al snel werd het tuinhuis te klein, waarop we besloten een volwaardig atelier te bouwen in de tuin. Zo heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt.”

Volledig scherm vrijdagvoormiddag was er een workshop bezig bij Kadeo © Sam Vanacker

Katleen heeft een eigen oven om de klei te bakken en biedt ook workshops in het atelier. “Telkens op maandag, vrijdag, zaterdag en zondag worden hier cursussen gegeven”, vertelt ze. “Vaak zijn dat groepjes vriendinnen, maar ook verenigingen komen langs. Passie en persoonlijkheid staan voor mij centraal. We maken gepersonaliseerde en unieke geschenken voor een geboorte, communie of verjaardag. Daarnaast is het atelier een ontmoetingsplaats. Een ideale omgeving om tot rust te komen en gezellig met beide handen in de klei te zitten.”

Urnen voor dieren

Opmerkelijk is dat de keramiste zich steeds meer toespitst op de creatie van asurnen. “Vanuit eigen ervaring weet ik dat de urne van een dierbare een persoonlijke uitstraling moet hebben, gespiegeld aan de persoon waarvoor die gemaakt is. Vaak kiezen mensen er ook voor om de urne thuis te bewaren. Het is dan ook belangrijk dat de urne een eigentijds decoratiestuk is dat past in het interieur. Klassieke urnen zijn zwart of grijs, maar voor veel mensen mag er bijvoorbeeld ook wat kleur in zitten. Door een stijgende vraag van urnen voor dieren heb ik trouwens beslist om in de toekomst een nieuwe lijn te ontwerpen, specifiek voor dierenurnen. Een huisdier is voor veel mensen een gezinslid dat ook na overlijden een mooi plaatsje verdient in huis.”

Volledig scherm Naast het atelier heeft Katleen ook een winkeltje © Sam Vanacker