Kassa en sterke drank gestolen bij inbraak in jeugdhuis De Vlinder in Gits

“Er is een zijdeur geforceerd”, weet voorzitter Jens Verhulst. “De gemeente zal die repareren. Veel schade was er niet. Maar de verdwenen kassa met geld betekent toch enkele honderden euro verlies. Veel geld voor een jeugdhuis. Het geeft bovendien maar een raar gevoel als je er aan denkt dat iemand ongewenst is binnen geweest. En we vragen ons natuurlijk ook af wie dit zou gedaan hebben.” “We zijn een jonge bende vrienden die ons vrijwillig inzetten voor de jeugd in onze gemeente”, klinkt het op Facebook. “We betreuren dit voorval dan ook enorm. Ons eerlijk verdiende geld investeren wij altijd direct terug om de jeugd van Gits een goeie tijd te bezorgen en dit is nu dus jammer genoeg niet mogelijk. Heb je iets gezien die ons zou kunnen helpen? Dan horen wij het graag. Ben je zelf de dief en besef je dat dit niet ok is, mag je je komen melden. Of anoniem alles terugbrengen.