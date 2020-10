Kantines van voetbalclubs mogen voorlopig open blijven: “Liever drie weken niet voetballen dan louter de kantine te moeten sluiten”

WZC van Motena voorlopig coronavrij

12 oktober Het coronavirus is opnieuw aan een stevige opmars bezig. Maar bij Motena is er voorlopig goed nieuws te melden. “Op vandaag hebben we geen enkele besmetting binnen onze woonzorgcentra (Ter Berken, De Waterdam, Sint-Henricus en De Zilverberg nvdr.). Dat is ondertussen al enkele weken en maanden zo en we houden hout vast dat het zo blijft”, zegt Motenavoorzitter Bart Wenes. “De cijfers stijgen spectaculair en we houden ons hart vast. Maar we doen wat moet en blijven de regels heel strikt opvolgen. Beperkt bezoek is op vandaag mogelijk.”