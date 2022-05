Jongerenwerking Dominiek Savio wijkt voor derde editie van zomerbar uit naar stationnetje

Aangezien ‘t Withuys ondertussen gesloopt is om plaats te maken voor een nieuwbouwproject, kiezen de begeleiders van leefgroep Talentier noodgedwongen voor een nieuwe locatie. “Strikt genomen zit de leefgroepenwerking nu tijdelijk in de Westlaan in Roeselare (tijdens de werken zit de school in het voormalige ziekenhuisgebouw- nvdr.), maar die plek leek ons minder geschikt voor de bar”, legt begeleider Tom Supeene uit. “Daarom wijken we uit naar ‘t Stationnetje. Een prima alternatief, zeker aangezien we ook de omheinde tuin naast het gebouw kunnen gebruiken. We gaan er een springkasteel plaatsen en de kinderen zullen er veilig kunnen spelen terwijl de ouders genieten van een drankje of een hapje. Verder zorgen we opnieuw voor een cocktailbar, voor enkele hangmatten en uiteraard voor zomerse sfeerverlichting.”